Anteprima24.it - Sarno, l’attacco di Sirica (Fratelli d’Italia) sulla Tari: “La narrazione del sindaco Squillante sui tributi è una grande bugia.

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNonostante le recenti affermazioni delFrancesco, che aveva rassicurato i cittadini disu una presunta stabilità della, i numeri raccontano una realtà ben diversa. L’approvazione del Piano economico finanziario per il biennio 2024-2025, infatti, certifica un aumento complessivo di circa 120mila euro, una cifra che graverà interamente sulle tasche dei sarnesi.Enrico, consigliere comunale e coordinatore cittadino, non usa mezzi termini per denunciare quanto accaduto: «Ilnon tiene conto dei dati ufficiali, che nero su bianco parlano di un incremento significativo della: si passa da 5.684.631 euro per il 2024 a 5.799.368 euro per il 2025. Questo aumento, pari a circa 120mila euro, sarà interamente pagato dai contribuenti di