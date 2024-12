Lanazione.it - Sansepolcro si trasforma nel "Borgo del Natale"

Arezzo, 3 dicembre 2024 –sinel "del": al via la magia delle feste nel centro storico Il cuore disi prepara ad accogliere il periodo più atteso dell’anno con l’apertura del "del", un villaggio incantato che animerà il centro storico dal 6 dicembre al 6 gennaio, con iniziative che promettono di regalare un’esperienza unica a grandi e piccini. ma non solo! Il comune diassieme Confcommercio e Confesercenti, Commercianti del Centro storico, Cna e Confartigianato, ha alacramente lavorato per poter dar vita a tanti appuntamenti che sapranno immergere cittadini e visitatori in un clima di vera e propria magia. Fondamentale, come sempre, l’impegno delle tante realtà associative diche hanno contribuito, sia in città che nelle frazioni, ad ampliare il calendario degli eventi con iniziative di grande richiamo per tutta la famiglia.