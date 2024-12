.com - Sanremo 2025, Marcella Bella torna in gara tra i Big dopo 18 anni

è tra i 30 Big che prenderanno parte al Festival di, erano 18che non partecipavaè tra i 30 Big che prenderanno parte al Festival di. Pochi mesi fa era uscito Etna, l’ultimo album che la vedeva anche nelle vesti di autrice e con all’interno una collaborazione con Loredana Bertè.Quella della cantante catanese sarà la sua nona partecipazione insul palco dell’Ariston: dal debutto nel 1971 con Montagne verdi all’ultima partecipazione, nel 2007, in coppia col fratello Gia duettare in Forever per sempre. E, in mezzo, brani diventati cult nella sua discografia: Pensa per te, Senza un briciolo di testa, Tanti auguri,la tempesta, Verso l’ignoto e Uomo bastardo.