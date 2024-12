Liberoquotidiano.it - Rigopiano, clamorosa svolta in Cassazione: chi torna a processo. Confermata la condanna al prefetto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Per il disastro dell'hotelnon è finita. I giudici della sesta sezione penale dihanno infatti riformato la sentenza di secondo grado, disponendo unbis a Perugia per il sindaco e i dirigenti regionali coinvolti nella strage. La riforma della sentenza riguarda tutti eccezion fatta ilFrancesco Provolo,to in via definitiva a un anno e otto mesi. Tutte le altre condanne dovranno essere ricalcolate. Questo l'ultimo atto del lunghissimo iter giudiziario seguito alla tragedia del 18 gennaio 2017, la valanga che travolse l'Hotela Farindola, in provincia di Pescara. La procura generale aveva chiesto alladi rivalutare ildi Provolo (to per falso e rifiuto di atti di ufficio, per l'accusa era responsabile anche di omicidio colposo, lesioni colpose e depistaggio).