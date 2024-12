Calciomercato.it - Ranieri fa i complimenti alla Roma: “Ingabbiata l’Atalanta, i tifosi hanno capito”

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico dei giallorossi commenta la sconfitta rimediata contro: le sue dichiarazioni nel post garaRitorno all’Olimpico amaro per Claudio. Al debutto casalingo della sua terza avventura, il tecnico incassa la seconda sconfitta consecutiva controfa i: “, i” (LaPresse) -Calciomercato.itNel post gara a ‘Dazn’ commenta così il match: “Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Giocavamo contro una squadra che gioca a meraviglia, siamo riuscita ad ingabbiarla e a rispondere colpo su colpo. Poi non avevo cambi e abbiamo perso per due autogol. Continuando così faremo bene, non dobbiamo arrenderci e sono super contento di quel che stanno facendo i ragazzi. Mi stanno seguendo e la cosa bella è stato l’applauso finale del pubblico: iche la squadra sta lottando”.