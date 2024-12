Anteprima24.it - Pesco Sannita, strappo in maggioranza: si dimette l’assessore alle Politiche Sociali

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Mi è stato chiesto dirmi dalla mia carica per continuare a far parte del gruppo come una semplice “alza-mano”. A questo, rispondo: Grazie, ma anche no.”L’addio di una dei fedelissimi del sindaco Nicola Gentile rappresenta unoin seno allaconsiliare del Comune di. Barbara Vetere, Assessore, Sanità eAttività ricreative, con una lettera aperta ha annunciato la scelta dirsi dalla Giunta comunale. Questo il testo integrale della missiva:“Care concittadine e cari concittadini – si legge – scrivo queste righe per informarvi di una decisione sofferta, ma necessaria: ho scelto dirmi dalla carica di Assessore. Questa decisione, nasce dalla constatazione della mia mancata integrazione nel gruppo politico ventennale che mi aveva accolto per impostazione del sindaco, generando una situazione che ha reso impossibile proseguire nel mio lavoro con serenità e coerenza.