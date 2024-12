Puntomagazine.it - Pd Napoli: Preoccupazione per le politiche abitative del governo

Il Partito Democratico denuncia il taglio dei fondi per l’affitto e lesotto il Governo Meloni, sostenendo la protesta indetta da Sunia e Uil Casa a RomaIl PD disottolinea il valore della manifestazione nazionale indetta da sunia e uil casa a Roma Giovedì 5 Dicembre presso il cinema Capranichetta in Piazza Montecitorio per chiedere all’esecutivo misure per le.Da quando è in carica, il Governo Meloni ha azzerato i fondi di sostegno all’affitto e le altre misure per l’erp e l’edilizia sociale. I più colpiti sono i ceti deboli e le aree metropolitane.ha un numero enorme di sfratti per morosità e fenomeni inquietanti di coabitazione forzata e occupazioni abusive. Per questo siamo al fianco degli inquilini campani a Roma contro il GovernoNota Stampa – Giuseppe AnnunziataSe ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e InstagramL'articolo Pdper ledelproviene da Punto! - Il web magazine.