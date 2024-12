Sport.quotidiano.net - OraSì, un passo indietro: "Quei tre minuti letali..."

Unche ha deluso tutti, in primis l’allenatore. Come al solito Andrea Gabrielli non ha usato giri di parole per commentare la gara dell’a Fabriano persa a causa dei troppi rimbalzi offensivi concessi (15) e delle disattenzioni che hanno permesso ai marchigiani di piazzare nel terzo quarto un break di 14-0 che è risultato decisivo, con i giallorossi che non sono più stati capaci di reagire. Altre lacune sono stati i troppi contropiede concessi e la poca attenzione in difesa sui tiratori avversari. Il problema non è stata la sconfitta, perché a Fabriano unfalso può esser messo in conto, ma l’atteggiamento, e non è di certo un bel segnale in vista dei prossimi impegni contro le big del girone: le due Montecatini (si parte domenica al PalaCosta con gli Herons poi ci sarà la sfida in casa della Gema) e la trasferta sul campo dell’imbattuta capolista Roseto.