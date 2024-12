Gqitalia.it - Non solo sieri e creme: ecco come lo scrub viso può migliorare la tua pelle

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Lo, un po'locorpo, è una di quelle cose di cui spesso se ne sottovaluta l'importanza. Chiamatelovolete: esfoliante o anche peeling, questo trattamento ha il potere di rendere lasubito più nuova, dal colorito sano e - soprattutto - luminoso (e farla persino apparire più giovane e con le linee sottili meno marcate). «Nella skincare routine maschilein quella femminile, l’esfoliazione è un passaggio fondamentale per mantenere lapulita, luminosa, liscia e priva di impurità - conferma la dottoressa Benedetta Basso, cosmetologa Aideco -. Inoltre, prepara laa ricevere i benefici di tutti i trattamenti successimaschere,idratanti, migliorandone l’assorbimento.