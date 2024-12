Lanazione.it - Musica, storia e potere a Palazzo Vecchio

Firenze, 3 dicembre 2024 – L’8 dicembre alle ore 15 torna l'appuntamento con Musei in, il progetto sviluppato dai Musei Civici Fiorentini, Muse e dall'orchestra filarmonica La Filharmonie, per favorire un approccio multidisciplinare al patrimonio culturale, che prevede perun'occasione speciale. L'esecuzionele ispirata al- divenuto residenza medicea dal 1540 - sarà infatti intervallata dal racconto di uno dei massimi esperti delle musiche di corte, ovvero Philippe Canguilhem. Canguilhem - professore di musicologia presso il Centre d'études supérieures de la Renaissance dell’Università di Tours, la cui ricerca si concentra principalmente sulla vitale nell'Italia del XVI secolo - ha infatti appena pubblicato il libro À l'ombre du laurier. Musique et culture à Florence, 1530-1570, che si propone di mettere in luce il ruolo dellanel sistema culturale dei primi duchi di Firenze, Alessandro e Cosimo I de' Medici.