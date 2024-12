Ilfoglio.it - Moralizzatori moralizzati, giudici giustiziati, puri epurati

La meccanica delle inquisizioni è così ripetitiva che dovrebbe sembrarci una gag comica, eppure ci ricaschiamo ogni volta con tutte le scarpe. La profezia di Frank Cimini sui magistrati– “Finiranno per arrestarsi tra di loro” – si è puntualmente avverata. Giorni fa Matteo Marchesini l’ha adattata agli esibizionisti della virtù che rendono irrespirabile l’ambiente dell’editoria e delle sue fiere (“Finiranno per disinvitarsi ai festival a vicenda”). Ricordo anche una breve fase, negli anni Novanta, in cui i radicali cominciarono a digiunare l’uno contro l’altro. E da tempo gli zelanti della sinistra inquisitoria, in America e in provincia, si marchiano vicendevolmente sul petto la lettera scarlatta del privilegio. È facile imbroccare le previsioni, quando si può contare su una tradizione così solida e concorde, dai giacobini che finiscono per ghigliottinarsi tra di loro agli stalinisti che si purgano a vicenda.