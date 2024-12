Ilrestodelcarlino.it - Monte Urano ha festeggiato i 50 anni di sacerdozio di don Luigi

Era una cerimonia molto attesa per un parroco che da sempre è punto di riferimento dell’intera comunità. Domenicahai 50didi DonMancini. Una festa iniziata con la celebrazione della Santa Messa al Mattino nella Chiesa di San Michele Arcangelo. Una messa che è stata accompagnata dai canti della corale Dolce Canto a Leo in una chiesa decisamente gremita e che si è stretta proprio intorno a DonMancini. A dare il loro contributo all’organizzazione dell’intera giornata i i due gruppi giovanili della parrocchia ovvero gli Scout e l’Azione Cattolica che hanno lavorato duramente per tutto questo. Dopo la celebrazione infatti la festa è continuata presso i locali della Bocciofila Monturanese con un pranzo aperto a tutti i cittadini che volevano condividere con lui una giornata di festeggiamenti, grazie al lavoro dell’Oratorio San Lorenzo che ha interamente organizzato la festa.