Milan a valanga sul Sassuolo, il Bologna ne fa quattro al Monza

Vittoria di goleada per la formazione di Fonseca che passeggia contro il, poker per i rossoblùVincono senza probleminegli ottavi di coppa Italia. Tutto facile in serata per i rossoneri contro il: 6-1 il punteggio finale che indica chiaramente che per Leao & C. la partita non è mai stata in discussione.sul, ilne faal(LaPresse) – Calciomercato.itAnche perché dopo 23 minuti il punteggio vedeva già i padroni di casa avanti per 4-0. Ad aprire le marcature è stato Chukwueze al 12?, dopo che qualche minuto prima gli era già stato annullato un gol per fuorigioco. La rete del nigeriano stappa il match e ildilaga subito: Reijnders raddoppia con una conclusione da fuori, quindi ancora Chukwueze cala il tris e al 23? tocca anche a Leao esultare.