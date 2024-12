Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa in piazza del Papa. Denunciati undici ragazzi

Si erano affrontati a colpi di calci, pugni e anche bottigliate con i vetri in frantumi e le urla che avevano tolto il sonno ai residenti. Un’abitante della zona era riuscita a fare anche un video, poi pubblicato sui social network, per denunciare pubblicamente cosa avveniva sotto le finestre di casa sua, indel, lungo la discesa che costeggia la statua e la scalinata. All’altezza del bar Chapeau, fatto poi anche chiudere temporaneamente con un provvedimento del questore, una ventina dise le erano date di santa ragione per poi fuggire a gambe levate quando avevano intuito che era stata chiamata la polizia. A distanza di un mese e mezzo, era la notte del 20 ottobre scorso quando laandò in scena, la Squadra mobile è risalita agli autori individuandone 11 e denunciandoli peraggravata.