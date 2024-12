Metropolitanmagazine.it - Mario Russo, chi è il marito di Samanta Togni e la brutta crisi superata: “Siamo diversi, ma siamo legati”

Samantaaveva rivelato che il suo matrimonio con il chirurgoera giunto al capolinea. Una notizia che aveva lsciato di stucco i molti suoi fan che la amano da Ballando con le stelle. A conferma di tale notizia anche alcuni post particolarmente addolorati condivisi su Instagram. Poi all’improvviso ecco che cambia tutto:ha condiviso una foto, con una didascalia, molto eloquente. “A volte posanche guardare in direzioni opposte, ma l’importante è che, alla fine, come un GPS, ci ritroveremo sempre. Samanta, noi 2”.Una chiarissima dichiarazione d’amore nonché la conferma che la burrasca è passata e tra di loro è tornato il sereno: potranno così continuare il loro matrimonio, forse con alcune accortezze in più. Il volo di Samanta a Londra, dove il marito lavora, non era sembrato un caso e infatti quella foto lo conferma.