Ilfattoquotidiano.it - Maria De Filippi elimina Alessio Pecorelli da Uomini e Donne: “Non mi provocare, altrimenti rispondo”. Anche Mario Cusitore lascia lo studio

hato il trono di. È questa la decisione presa dalla conduttrice,De, dopo che il tronista ha ammesso di aver trascorso alcune serate in discoteca con. Decisivigli attacchi delle corteggiatrici, che hanno detto di aver perso qualsiasi fiducia nei confronti die, per questo motivo, se ne sono andate.“Lui (, ndr) è venuto al ristorante da me, mi è venuto a trovare. Sono in buona fede”, è la giustificazione che dàquando viene interrogato sulle segnalazioni relative alle sue serate nei locali notturni. Ma la redazione non ci sta e replica: “Nei locali non ci puoi andare, dovevi andare a cena e tornare a casa. Perché non mi hai avvisato? Non si può andare“. “Io ho la coscienza a posto, non ho nessuna donna“, chiarisce ancora il tronista.