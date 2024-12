Unlimitednews.it - M5S, Grillo “Con Conte è diventato un partitino”

ROMA (ITALPRESS) – Beppecelebra il funerale del M5S, non il suo movimento, quello fondato con Gianroberto Casaleggio nel 2009, ma quello di oggi a guida Giuseppe. Lo aveva annunciato ieri in un post, e oggi puntuale si è presentato con un video sul suo blog, alla guida di un carro funebre grigio.“Il Movimento 5 Stelle si è trasformato in unprogressista, con giochetti che non faceva nemmeno la Democrazia Cristiana, questi giochetti hanno trasformato questoin niente, vedere questo movimento, questo simbolo, che ha visto cuore, coraggio, rappresentato da queste persone mi da un senso di disagio”, le parole del fondatore del M5S, “i valori del movimento li abbiamo fatti con Casaleggio che ci ha messo l’intelligenza, io ci ho messo il coraggio e milioni di italiani ci hanno messo il cuore, per coprire le domande che mandano via me ne hanno fatto venti, e poi hanno votato meno della metà degli iscritti”.