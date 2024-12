Iodonna.it - L'opera di aleXsandro Palombo raffigurante i sopravvissuti all'Olocausto Liliana Segre e Sami Modiano era già stato deturpato, e con particolare "cura", ora è stato cancellato

Prima lo sfregio, poi la cancellazione definitiva. Milano volta le spalle al murale che per mesi ha ricordato ai passanti di Piazzale Loreto il volto della Shoah e i pericoli dell’antisemitismo contemporaneo. L’Anti-Semitism, History Repeating, che ritraeva, potente denuncia contro l’odio antisemita, oggi non esiste più, è stata cancellata, non si sa da chi, con una mano di vernice bianca. L’, cartacea e incollata sui muri di Via Andrea Doria, era all’angolo con Piazzale Loreto, e vedeva i dueall’con indosso, sopra la casacca a righe dei campi di concentramento nazisti, un giubbotto antiproiettile con la stella di David.: «Insieme contro linguaggio odio e imbarbarimento dibattito» X, vittima due volteLa cancellazione dell’è un nuovo atto vandalico dopo quello che, nelle scorse settimane, aveva già mutilato l’di