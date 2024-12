L’Olimpico di Roma si rivolge al suo giovane Bove

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-02 22:22:39 Calcio italiano:Il delicato momento chesta attraversando non può giustificare il non rendere ad uno dei suoi un particolare omaggio. E, dopo il duro episodio vissuto nel corso di Fiorentina-Inter,ha rivolto le proprie attenzioni al precedente duello contro l’Atalanta con il proprio giovanile Edoardo, attualmente in prestito ai viola.Durante tutto il riscaldamento, e all’uscita dagli spogliatoi, tutti i giocatori dellahanno indossato una maglietta a sostegno del22enne centrocampista italiano. Su di esso potresti leggere un messaggio che diceva “Forza Edo”. Inoltre, nel momento in cui la partita ha avuto inizio, il video tabellone mostrava un’immagine dello stessodurante una delle 92 partite in cui ilgiallorosso ha indossato la maglia della prima squadra.