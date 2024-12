Oasport.it - LIVE Giesen-Monza 1-2, Champions League volley in DIRETTA: 9-11. I tedeschi provano a rimanere in scia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-ZAWIERCIE DIDALLE 20.3012-13 Errore al servizio dei padroni di casa.12-12 Invasione del muro dei brianzoli. Parità a quota 12.11-12risponde con il primo tempo di Sinfronio.10-12 Finalmenteottiene il cambio palla con il primo tempo di Beretta.10-11 Altra difesae block out di Mantha.9-11 Out l’attacco di Szwarc.si riporta sul -2. Timeout Eccheli.8-11 In qualche modo Champling vince il corpo a corpo a rete.7-11 Arriva anche l’ACE del portoghese.6-11 Primo tempo a segno per il subentrato Sinfronio.5-11 Sbaglia anche Baxpholer.5-10 A metà rete il servizio di Szwarc.4-10 Out la battuta di Champlin.4-9 Risponde presente Baxpholer.3-9 Primo tempo a segno per Averill.3-8 Vola via out il muro di Averill.