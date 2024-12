Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano in chiaro vantaggio, posizione molto intrigante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:08 35 minuti per.13:07 Adesso il popolare Leela Chess Zero assegna un 75% di probabilità di vittoria al Bianco, mentre Stockfish oscilla (nella versione del supermotore norvegese Sesse) attorno al 2.09 dicalcolato per. Però dipende tutto dalla prossima mossa.13:05ora con la Torre in a3 può fare quasi quel che vuole. Naturale riattaccare la Donna, ma in a5 per attaccare il pedone ci può andaremente già ora.13:03 Sotto i 40 minuti a disper le mosse dalla 26 alla 40, perci sono 15’57”.13:01 Vero è anche che, pure se il Bianco sta meglio e ad ora la Donna del Nero è praticamente del tutto fuori dal gioco, non c’è una vera e propria linea chiarissima per la vittoria da parte di