Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: giro di boa a Singapore, riprende la sfida iridata

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARitorna un buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella settima partita del match valido per il Campionato del Mondo ditraDommaraju. Sul 3-3la, si avvia aldi boa e chissà cos’è pronta a regalare.Forse in pochi avrebbero scommesso, a inizio match, su unancora non solo in grado di competere per il titolo, ma anche di trovarsi in parità. Vero è anche che il cinese ha avuto forse le maggiori occasioni, in particolare in una sesta partita che sembrava vederlo con buone possibilità. In quell’occasione, però, non se l’è sentita di prendere rischi, e non è la prima volta che succede.Il “momentum” del match sembra essere passato dalla parte di. L’indiano, in conferenza stampa, aveva dichiarato di non credere alla psicologia, ma alle buone mosse.