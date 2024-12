Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 dicembre: la rassegna stampa

Leggi su Tg24.sky.it

La crisi dell'automotive apre quasi tutti i principali giornali nazionali: la caduta del mercato di Stellantis con le polemiche in seguito alle dimissioni di Tavares e le proteste dei lavoratori Volkswagen in Germania sono le due notizie più riprese. Poi le tensioni politiche in Francia, la fragile tregua in Libano, la grazia del presidente Usa Biden al figlio Hunter, i 4 indagati per la tragedia del Natisone e le continue schermaglie all'interno del M5s