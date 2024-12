Quifinanza.it - Le dimissioni di Tavares gettano un’ombra sul futuro degli stabilimenti di Stellantis in Italia

Dopo ledi, neglil’aria che si respira è pesante. Sono molte le incognite che aleggiano sui lavoratori, con seri rischi di tagli al personale. “Faremo del nostro meglio per difendere l’occupazione e l’indotto. Abbiamo un tavolo conconvocato a metà dicembre, speriamo possa essere quello risolutivo”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni.Mobilitazione a Pomigliano d’Arco, a rischio 400 posti di lavoroIn alcunile prime contestazioni sono già iniziate: come la mobilitazione a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, dove 400 lavoratori delle aziende dell’indottosono a rischio licenziamento. Nonostante settimane di scioperi, incontri in prefettura e ripetuti appelli per trovare una soluzione condivisa, il contratto con Trasnova, in scadenza il 31 dicembre 2024, non verrà rinnovato.