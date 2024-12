Thesocialpost.it - Irlanda, bimba di 8 anni difende la madre dalle coltellate del compagno e muore

Una bambina di ottoha perso la vita in modo tragico in, colpita da un coltello mentre cercava di proteggere suadurante un’aggressione avvenuta nella loro abitazione. L’incidente si è verificato a New Ross, nella contea di Wexford, nel sud del paese, e nonostante l’intervento tempestivo dei servizi di emergenza, non è stato possibile salvare la giovane.Le indagini sono attualmente in corso da parte della polizia locale e i fatti sono accaduti nella notte di domenica. Intorno alle 23.45, è stata effettuata una chiamata ai soccorsi, che hanno prontamente inviato ambulanza e forze dell’ordine sul posto, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare. Trasportata d’urgenza all’ospedale universitario di Waterford in condizioni critiche, è deceduta nella mattinata di lunedì 2 dicembre.