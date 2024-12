Sport.quotidiano.net - Inter, torna l’asterisco. La Champions è cruciale

La trasferta di Firenze è passata con soli 17’ nelle gambe, prima che lo choc prendesse il sopravvento per le condizioni di Edoardo Bove. Ieri l’non si è allenata: Inzaghi e i suoi collaboratori hanno preferito dare un giorno di riposo alla squadra per smaltire le scorie accumulate in Toscana a livello emotivo. Alcuni tesserati erano al Gran Galà Aic per ricevere i rispettivi premi: Sommer, Bastoni, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Lautaro e Thuram nella Top 11 (con Bellanova, Calafiori, Koopmeiners e Zirkzee), Inzaghi miglior allenatore e il titolo di società dell’anno, oltre che Thuram miglior gol e Francesco Pio Esposito miglior giovane in B, in prestito allo Spezia. Si rivedranno oggi, tolto quest’ultimo, al Centro Sportivo con la testa al Parma. Avversario tosto, che quest’anno si è esaltato contro le “grandi“.