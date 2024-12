Iodonna.it - In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, scopriamo con gli esperti come abbattere le barriere grazie all’arte

Lain Italia riguarda oltre 3 milioni di. Più colpiti gli anziani, ma tanti sono anche i giovani in età scolare. Ogni anno l’ISTAT redige un rapporto sull’inclusione degli alunni ealunne connelle scuole. Il più recente, relativo all’anno scolastico 2022-2023 racconta che gli alunni consono 338 mila. Il 3 dicembre si celebra lacon, indetta dalle Nazioni Unite nel 1981. L’obiettivo è quello di sensibilizzare sui problemi connessi allae rinnovare l’impegno per garantire la dignità, i diritti e il benessere di questee viaggi in aereo: i diritti dei passeggeri X Leggi anche › Bonus per lecon: quali sono le agevolazioni più importantie inclusioneL’arte è un linguaggio universale che abbatte lefisiche e mentali, spalancando le porte dell’espressione creativa.