Il racconto dell'orrore del teste "Delta". "Ho sentito quando torturavano Regeni"

AGI - "Hoveniva picchiato e torturato. Parlava italiano e un arabo, ma non da madrelingua". Cosi' '', un 'testimone protetto' - di mestiere artigiano - nel processo, in corso a Roma, sull'omicidio del ricercatore friulano torturato e ucciso, nel 2016, a Il Cairo, in Egitto. Il, nel corso'audizione all'interno'aula Occorsio del tribunale di Roma, si è più volte fermato ricordando al pm Sergio Colaiocco il grande trauma che ancora oggi si porta dietro. Il 25 gennaio 2016 - giornoa scomparsa di Giulio-, "sono stato arrestato nelle prodi piazza Tahrir. Hanno preso un documento e mi hanno detto 'vieni, sali'. Non c'è diritto di fare domande" prosegue il testimone. "Mi hanno messo sul mezzoa polizia e mi hanno portato al commissariato di Dokki", spiega rispondendo alle domande del pm Sergio Colaiocco.