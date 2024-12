Linkiesta.it - Il dance-fitness in “The Substance”, tra desiderio di perfezione e nostalgia degli anni Ottanta

The, il “body horror dell’anno”, è già considerato da molti un film destinato a diventare un cult. Alternando momenti di drammaticità estrema ad altri talmente grotteschi da sfociare nel comico, il film di Coralie Fargeat esplora la “relazione tossica” che molte donne sviluppano con i propri corpi fin dall’adolescenza, in una società che da un lato predica l’accettazione di sé, ma dall’altro promuove un’ossessione per lae l’idea di eterna giovinezza. In questo contesto contraddittorio è innegabile che agli uomini sia riservato un trattamento speciale: a loro è concesso di ingrassare, essere poco attraenti e addirittura invecchiare – processi che sicuramente affrontano con sofferenza o, ma mai (anche se non è proprio giusto generalizzare) come se fosse una tragedia o da questo dipendesse costantemente il senso della loro vita.