Agi.it - Grillo alla guida di un carro funebre sfida Conte e prepara il nuovo M5s

AGI - Eccolo il messaggio tanto atteso, e preannunciato, di Beppe, cofondatore e garante del Movimento 5 stelle,fine è arrivato. Il comico genovese entrato in politica parla con il suo solito linguaggio un po' cifrato e una postura tra l'ironico e il serio: posta un video con immagini e colonna sonora in contraddizione tra loro, ma appena interviene ne chiarisce il motivo.lancia i suoi j'accuse, accenna a suoi progetti (che per ora lascia nel mistero) dal sedile didi un. Il sottofondo è però l'InnoGioia di Beethoven, il che sta a significare - e lo esplicita - che il Movimento è "stramorto" ucciso ddi Giuseppeleader, ma può risorgere, come l'araba fenice, dal suo humus, dsua decomposizione. Non parla di battaglie legali esplicitamente né dice come ha in mente operativamente di agire.