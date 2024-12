Ilfattoquotidiano.it - Graziano Pellè e Viky Varga si separano, l’annuncio sui social: “12 anni di ricordi che porteremo nel cuore”

Dopo 12d’amore, la relazione trae Viktoriaè ufficialmente terminata. Lo ha rivelato la stessa modella e influencer, che in una storia condivisa su Instagram ha confermato le recenti indiscrezioni che parlavano di una crisi nella coppia.“Seppur come sapete non parlo spesso della mia vita privata, penso sia corretto comunicarvi che io eabbiamo deciso di separarci – è il commento di-. I 12trascorsi insieme sono stati pieni di bellissimi, crescita e momenti condivisi chenel. Vi chiedo gentilmente comprensione e rispetto per questo momento”.si sono conosciuti nel 2012, quando l’ex calciatore giocava nella squadra olandese Feyenoord e in Italia non era ancora un nome molto conosciuto. Dopo novedi relazione, invece, è arrivata la romantica proposta di matrimonio dell’ex calciatore su un rooftop di Dubai.