Grande Fratello | nuovi ingressi il ' segreto' di Lorenzo il papà di Javier incanta concorrenti in nomination

Il sedicesimo appuntamento del reality show di Canale 5 ha visto un gruppo divarcare la porta rossa per unirsi ai vecchi coinquilini. La sedicesima puntata delandata in onda lunedì 2 dicembre ha regalato scontri, colpi di scena e l'ingresso di, rivoluzionando gli equilibri nella Casa. Durante la serata, non soloMartinez è stato decretato il preferito al televoto, ma si sono anche scoperte dinamiche segrete e tensioni tra i partecipanti. Ecco un riassunto dettagliato dei momenti salienti. L'apertura della puntata: scontri e rivelazioni Alfonso Signorini ha dato il via alla serata affrontando uno dei temi più discussi della settimana: il conflitto tra Helena Prestes e Shaila Gatta, nato da una lettera che Helena ha scritto per .