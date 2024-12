Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, lo scontro tra Shaila Gatta e Helena Prestes | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Alsi ritrovano per un confronto in diretta. Durante la settimana la ex velina di Striscia ha letteralmente sbottato contro la modella con parole anche molto violente.controalAlsi parla dellotra. Dallo studio Alfonso Signorini domanda: «le accuse sono state chiare e forti, ve le siete suonate e cantate in modo non sempre corretto, ma da dove è scattato tutto?».è la prima a parlare: «chiedo scusa perchè è brutto vedere tutto ciò», ma viene ripresa dal presentatore – «uno dice delle peggiori nefandezze e poi chiede scusa».replica: «ma sono settimane che covo delle cose, non è per la lettera in sè. Sono stati accumuli di gesti che lei ha fatto, lei provoca sempre e lei vuole stare in mezzo alle cose».