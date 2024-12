Quifinanza.it - Giorgia Meloni assegna l’8×1000 dell’Irpef alla lotta contro le tossicodipendenze

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo della riforma fiscale. In questa sede, per proposta della presidente del consiglio, l’8 × 1000, non opzionato, andrà al recupero delle. Secondo quanto si apprende, la quota non espressa dai contribuenti andrà al finanziamento di progetti e interventi volti al recupero della tossicodipendenza e di altre dipendenze patologiche. L’obiettivo è quello di agire in maniera precoce con interventi di prevenzione sulle fasce giovanili e di affrontare l’impatto sociale e sanitario delle dipendenze patologiche.Laalle dipendenze diventa legge: la confermaL’zione segue quanto disposto dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito in legge il 9 ottobre 2023, n. 137. La normativa stabilisce che, a partire dal 2023, la quota di ripartizione derivante dalle scelte non espressedeve essere destinata prioritariamente a interventile dipendenze patologiche.