Gallo | Voglio che coach Priftis mi trovi pronto

La vittoria casalinga contro Scafati della Pallacanestro Reggiana di domenica sera ha portato con sé anche il primo canestro in serie A (foto) per il playmaker Filippo, 20 anni. Una data da segnare in rosso per il calendario per il giovane talento triestino, che ha così commentato la sua “tripla” messa a segno sul finire del match: "Sono molto contento di aver dimostrato aldi esserequando mi chiama per dare il mio contributo alla squadra, anche solo se fossero due minuti di gioco". La dedica è multipla: "Mi spiace che i miei genitori, che mi seguono spesso dal vivo, non fossero al Pala Bigi, ma la mia dedica va in primis a loro, che mi stavano guardando dalla tv insieme ai miei nonni e bisnonni – poi si fa più misterioso – Poi la dedica va anche ad una persona speciale per me che invece era presente sulle gradinate a sostenermi".