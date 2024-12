Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni turche: Emir svela a Zeynep il suo inganno

Un nuovo colpo di scena attende i fans di. Nei prossimi episodiriuscirà a vedere avverato il suo sogno e diventare la signora Kozcuo?lu, ma ben presto scoprirà chenon l’avrà sposata per amore.ingannata danelle prossime puntateCosa avrà spintoKozcuo?lu a chiedere adi sposarlo? L’ex di Nihan sarà profondamente deluso e amareggiato dopo l’addio di Sezin, e proprio mentre l’ex moglie festeggerà il suo fidanzamento ufficiale con Kemal Soydere – avviandosi così a un futuro felice con la piccola Deniz e l’uomo che ama –convocheràe le chiederà a sorpresa di diventare sua moglie.La sorella di Kemal apparirà titubante davanti a questo improvviso voltafaccia dell’uomo che in passato gliene avrà combinate di tutti i colori, ma poi – spinta anche da Mujigan – finirà per accettare.