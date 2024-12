Notizie.com - Elon Musk, stop dai giudici allo stipendio monstre per Tesla: quanto avrebbe guadagnato per le auto elettriche

dovrà ancora una volta rinunciare alla cifra cheaveva riservato per lui: il miliardario sarebbe su tutte le furie.È stato nuovamente bloccato da un Tribunale il maxida 55,8 miliardi di dollari che gli azionisti diavevano approvato nel 2018 per. Quest’ultimo ricopre il suolo di ceo (amministratore delegato) ed è tra i fondatori della famosa casa per la produzione dimobilidaiperper le(ANSA FOTO) – Notizie.comAltri azionisti hanno trascinato infattidavanti alla giudice Kathaleen McCormick del Delaware. Quie l’intero gruppo societario avevano sede prima dello spostamento in Texas deciso all’inizio di quest’anno. Il caso risale appunto a 6 anni fa.