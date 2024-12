Lapresse.it - Elon Musk, giudice blocca il suo maxi stipendio da 56 miliardi

Leggi su Lapresse.it

Ladel Delaware Kathaleen McCormick ha respinto ilpacchetto retributivo di 56di dollari che Tesla aveva accordato al suo ceo,. “Gli azionisti dovrebbero controllare i voti delle società, non i giudici”, ha scritto il tycoon su X, commentando la decisione. Il patron dell’azienda automobilistica poi ha ripubblicato un post di Tesla nel quale la società parla di decisione “sbagliata” e annuncia che presenterà ricorso.Shareholders should control company votes, not judges https://t.co/zRsWGjC2hG—(@) December 3, 2024