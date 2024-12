Donnapop.it - Elisabetta Canalis patrimonio: quanto guadagna con le pubblicità?

Leggi su Donnapop.it

, dal banco di Striscia la notizia a Hollywood e poi a Los Angeles, ha unda capogiro! Eccocon lel’ex velina!Leggi anche:è rifatta? Ecco com’è cambiata negli anni: foto prima e dopoInserita nel 2021 dalla rivista Forbes nella lista delle donne più ricche del pianeta,può contare su unmolto sostanzioso, accumulato negli anni della sua trionfale carriera! Di seguito tutti i numeri dei guadagni dell’ex velina di Striscia la notizia! View this post on InstagramA post shared by(@littlecrumb)e il suoSecondoriportata dall’autorevole rivista Forbes, ildisarebbe stimato in oltre 90 milioni di dollari.