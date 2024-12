Ilfattoquotidiano.it - Due cani seviziati e uccisi nel bosco: uno impiccato, l’altro ammazzato e scaricato per strada. Indagini a tutto campo per catturare i colpevoli

Una vicenda orribile che ha destato sconcerto non solo tra i cittadini ma anche tra i Carabinieri di Ceprano (Frosinone). NelMacchia, che si trova nella zona di Frosinone, sono stati torturati eduerandagi a distanza di pochi giorni l’uno dal. Secondo il rapporto delle forze dell’ordine il primo cane è stato seviziato e poiad un albero nel, accanto sono stati lasciati due lacci appesi insimili a quello nel quale è stato appeso l’animale, ma vuoti come se si trattasse di un avvertimento.Invece il secondo cane è stato picchiato a morte e poisu unadel centro storico, a pochi passi dalle abitazioni. I Carabinieri stanno esaminando i filmati delle telecamere del sistema urbano di video-sorveglianza per risalire all’autore del gesto.