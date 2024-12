Disney Italia ha presentato al pubblico le novità in arrivo nelle sale cinematografiche

Leggi su Cinefilos.it

In occasione della 47esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, nei prossimi mesi. La convention si è aperta con Daniel Frigo, Amministratore Delegato The Walt Disney Company, che ha commentato con entusiasmo i risultati del box office di Oceania 2: "Con quasi 8,5 milioni di euro di incasso e oltre 1 milione di spettatori in soli sei giorni di programmazione, Oceania 2 si è subito posizionato al primo posto al botteghino, registrando la migliore apertura di sempre per un titolo Walt Disney Animation Studios in Italia. Non possiamo che essere estremamente felici e soddisfatti di questo risultato, che va ad aggiungersi al fenomenale successo di Inside Out 2 e Deadpool & Wolverine, segnando un anno davvero straordinario per la nostra Company.