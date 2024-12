Ilfattoquotidiano.it - Dipendenti Volkswagen in sciopero in Germania: migliaia di persone in corteo ad Hannover e Wolfsburg – Video

dellamanifestano ad, in, mentre centinaia didellamanifestano fuori dallo stabilimento del colosso automobilistico didi lavoratori hanno scioperato in tutta laieri, lunedì 2 dicembre, in una crescente controversia industriale, con i sindacati che avvertono che la VW è intenzionata a effettuare licenziamenti di massa e chiudere fabbriche. La VW è stata duramente colpita dagli elevati costi di produzione in patria, da un passaggio balbettante ai veicoli elettrici e dalla dura concorrenza nel mercato chiave cinese.L'articoloinindiinadproviene da Il Fatto Quotidiano.