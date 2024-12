Lanazione.it - Dentro la crisi Herons. L’identità è smarrita

Leggi su Lanazione.it

La maledizione Piombino si è nuovamente materializzata per la Fabo, battuta domenica per la quarta volta in cinque confronti diretti con i tirrenici, ma i primi demoni che la truppa di coach Federico Barsotti deve cercare assolutamente di affrontare sono quelli che hadi sé. Mai negli ultimi due anni si era vista una versione deglicosì priva di mordente, passiva e confusionaria come quella scesa in campo nei secondi venti minuti del match contro la Solbat. Natali e compagni sono scesi in campo senza energia, hanno sperperato il vantaggio accumulato in un primo tempo certamente non scintillante ma comunque giocato con grinta e intensità e hanno finito per far prendere fiducia ai giocatori gialloblù. Che non si chiameranno più Venucci, Piccone, Berra e Turel ma sanno come far male, soprattutto Matteo Nicoli, ex Montecatini Terme Basketball e ieri giustiziere con 25 punti.