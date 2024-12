Anteprima24.it - De Cristofaro: “Buona prestazione. Non molleremo mai”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ci portiamo a casa la grande, perché l’abbiamo fatta contro un’ottima squadra. Stiamo pareggiando ultimamente, ma stiamo facendo delle ottime prestazioni contro delle grandi squadre, cosa che prima probabilmente non avveniva. Ci portiamo a casa la battaglia, lo spirito, la, ma anche il fatto che in questo momento stiamo subendo gol alla prima occasione. Dobbiamo lavorare su questo”. Parla così nel post gara, Antonio De.“I tifosi ci stanno incitando tantissimo, perché vedono l’impegno che ci stiamo mettendo. È vero che manca quel salto di qualità, ma le occasioni le abbiamo avute – dice – Non è mancata fortuna, ma ci è mancato quel centimetro per buttarla dentro. Noi cerchiamo di vincere tutte le partite, ora affrontiamo il Sorrento che viene da ottimi risultati.