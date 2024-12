Tpi.it - Covid-19: un sub-comitato del Congresso Usa sostiene la tesi di una fuga di laboratorio da Wuhan

Il nuovo rapporto di una commissione della Camera dei Rappresentanti deldegli Stati Uniti, guidata dalla maggioranza repubblicana e che sta indagando sulla pandemia di-19 e sui suoi effetti negli Usa,che il coronavirus SARS-CoV-2 “è molto probabilmente emerso da un, in Cina”, rilanciando un’ipogià smentita più volte da Pechino.A sostegno di questa, l’ultimo rapporto da 520 pagine del Select Subcommitee on the Coronavirus Pandemic cita una serie di fattori come le caratteristiche biologiche del virus e le malattie insorte tra i ricercatori delInstitute of Virology nell’autunno del 2019. Questa conclusione, si legge nel rapporto (che sarà pubblicato domani per intero), è il risultato di due anni di indagini, 38 deposizioni e 25 udienze condotte dalistituito nel febbraio dell’anno scorso, quando i repubblicani hanno riconquistato la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti.