Conte sbotta in conferenza | bordata sugli obiettivi e su Marotta avete sentito?

stampa di presentazione della gara decisiva per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio: parla Antonio.Napoli con il mirino puntato alla gara esterna di giovedì sera, di scena allo Stadio Olimpico contro la Lazio. I ragazzi di Antoniosono chiamati ad assicurarsi la presenza ai quarti di finale di Coppa Italia, impresa complessa ma alla portata degli azzurri. Uscire vittoriosi dal tempio dei biancocelesti non è mai semplice, ma in casa partenopea c’è tanta voglia di proseguire il cammino nella competizione. Tanta curiosità per le scelte di formazione del tecnico napoletano che, probabilmente, lascerà spazio alle pedine meno impiegate finora. Un tema che quasi certamente verrà affrontato nellastampa di quest’oggi, in programma alle 14:30.