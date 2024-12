Conte risponde a Grillo e punta al quorum | È disinformato ma non ci facciamo calpestare da nessuno | torniamo a votare – Il video

Leggi su Open.online

«La nostra comunità, la comunità del Movimento 5stelle è abituata agli attacchi esterni. Dispiace però che chi dovrebbe essere al nostro fianco e conoscerci meglio, si è messo invece ai margini della nostra comunità». Il leader del M5S Giuseppecosì aldel Garante Beppesu un carro funebre. Il presidente dei pentastellati con una clip condivisa sui suoi socialpunto su punto all’Elevato, senza mai nominarlo. «Si dimostra disinformato. Eh sì, perché molte delle proposte menzionate si sono in realtà già tradotte in proposte di legge in Parlamento, già depositate, che stiamo portando avanti da tempo con forza e determinazione», attaccasostenendo di aver ascoltato le idee avanzate da. Quindi, invita gli elettori del Movimento a tornare aper raggiungere ile così superare anche l’ultimo ostacolo cheaveva posto chiedendo, come suo diritto, la ripetizione delle votazioni.