Con Bobo Vieri ho toccato il fondo Era una relazione tossica | Elisabetta Canalis a Belve

La terza puntata di, in onda stasera, vedrà come ospite di Francesca Fagnani; tanti gli amori importanti nella vita della ex velina sarda, ripercorsi nella trasmissione Rai, a partire, ovviamente, da quello con l’ex marito Brian Perri, da cui è nata la figlia Skyler Eve, fino, andando a ritroso, a quelli con il divo George Clooney e con Christian.Un amore, quello con l’ex calciatore di Juve, Inter e Lazio, chedefinisce “tossico”: “Conhoil– ha infatti rivelato – Era una, mi ha traumatizzata. Non c’era fedeltà da parte sua. Ho cercato di picchiarlo in un bar, ci hanno dovuti separare. Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Era unamolto tormentata. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie, che poi ti traumatizzano”.