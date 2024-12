Lanazione.it - Colpo alla Fullove, un arresto. Indagini alla svolta

C’è una pista sul. Un uomo è stato fermato, e ieri è stato convalidato l’. Potrebbe dire molto per leche da tempo ruotano intorno ai numerosi colpi, ben 24 dall’inizio dell’anno, un’escalation che parla di una media di due assalti al mese. Non è ancora chiaro il ruolo che l’uomo, uno straniero, avrebbe avuto nella banda che il 28 novembre ha colpito l’azienda orafa di Laterina portando via un bottino intorno ai 150mila euro. Sono stati i carabinieri, che indagano insiemepolizia, ad individuarlo. Al momento del fermo con sé non aveva documenti; gli abiti che indossava erano invece compatibili con le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza interne all’azienda. Quelle telecamere che non erano state manomesse dbanda in azione.