Ilfattoquotidiano.it - Chi è il presidente che ha varato la legge marziale in Corea del Sud: ex magistrato, super fan degli Usa e arci nemico di Pyongyang

È un exfanStati Uniti d’America egiurato dei “cugini” del Nord ildelladel Sud che ha proclamato laper la prima volta dopo 44 anni. Nato il 18 dicembre 1960 a Seul, Yoon Suk-yeol è diventatodella Repubblica diil 10 maggio 2022. Dopo essersi laureato inpresso l’Università Nazionale di Seul, ha intrapreso una lunga carriera come procuratore, distinguendosi per la sua inflessibilità nei confronti della corruzione e occupandosi di casi di alto profilo, compresi procedimenti contro ex presidenti sudni. Nel 2019 è stato nominato capo della Procura Generale, ma si è dimesso nel 2021 per candidarsi alla presidenza, dopo esser salito alla ribalta come figura critica del governo progressista di Moon Jae-in.